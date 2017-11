Überfall auf Salzburger Wettlokal: Täter flüchtig

Zu einem seltsamen Überfall ist es in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Salzburg gekommen, bei dem zwei Unbekannte ein Wettlokal überfallen haben. Die beiden nicht maskierten Männer betraten zwischen ein und zwei Uhr das Lokal im Stadtteil Lehen und forderten von der Angestellten Bargeld. Die 33-Jährige kam der Aufforderung aber nicht nach, sondern rief zunächst den Bruder des Inhabers an, der wenig später in den Laden kam, so die Polizei.