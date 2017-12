„Electric Nation Vienna“ mit DJ-Topstars in Wien

Schon jetzt ist klar - es wird garantiert die heißeste Party Wiens im Sommer 2018! Fans der Elektronik-Szene dürfen sich auf ein brandneues Highlight in der Hauptstadt freuen - das "Electric Love Nation"-Open-Air in der Krieau!

Und für dieses Mega-Event holt Veranstalter Klaus Leutgeb niemand geringeren als die Nummer eins der DJ-Welt nach Wien: den niederländischen Meister an den Turntables Martin Garrix, der mit Hits wie "Animals" rund um den Globus Millionen von Menschen zum Tanzen bringt. Doch nicht nur er wird dafür sorgen, dass sich die Krieau in Wiens größten Dancefloor verwandelt - das Line-Up trumpft noch mit weiteren der weltbesten Djs auf. Mit dabei sind der dreimalige Echo-Gewinner Robin Schulz, der Mann mit der Maske, Alan Walker, der heiße US-Export Deorro, der Hitlieferant Alle Farben und einige mehr.

Für die Superstars wird extra eine gigantische Bühne in Form eines Sonnentempels mit tollen Lichteffekten und Wasserspielen errichtet, die ein optisches Spektakel garantiert. Tickets und weitere Infos für das Spekaktel am 28. Juli in der Wiener Krieau gibt es ab 4. Dezember unter www.electricnationvienna.at.