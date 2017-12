Leben mit Zuwanderern: Stimmung verschlechtert

Zahl der Muslime könnte sich bald verdreifachen

"Die Ergebnisse des Integrationsbarometers sind vor dem Hintergrund der künftigen Zunahme des Anteils von Muslimen an der Gesamtbevölkerung relevant", betonte ÖIF-Geschäftsführer Franz Wolf. Laut einer aktuellen US-Studie, die drei hypothetische Szenarien für die Bevölkerungsentwicklung in Europa bis zum Jahr 2050 entworfen hat, könnte sich in Österreich der Anteil der Muslime in diesem Zeitraum verdreifachen - nämlich von rund sieben Prozent auf fast 20 Prozent.