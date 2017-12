Jetzt Gesichtskontrollen am Flughafen Schwechat

Passagiere haben die Wahl und können sich künftig aussuchen, ob sie die klassische Kontrolle durch einen Beamten aus Fleisch und Blut vorziehen oder eben voll automatisiert in Schwechat einreisen. Dazu muss der Fluggast - bevor er den E-Gate-Bereich betritt - seinen Pass einscannen. Dann werden das Gesicht per Kamera erfasst und die Grenzkontrolle elektronisch durchgeführt. In London gibt es dieses System schon. Wien zieht jetzt mit den ersten 25 E-Gates an drei Standorten nach.

Mark Perry, Kronen Zeitung