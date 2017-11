St. Pöltens 1. Sieg als Mega-Blamage für Austria!

Oliver Lederer durfte sich in der NV Arena in seinem zehnten Spiel als SKN-Chefcoach erstmals freuen. Seine "Wölfe" fuhren das ersehnte erste Erfolgserlebnis dieser Saison ein. Die St. Pöltner hatten dabei von Beginn an ihr Glück in der Offensive gesucht. Der erstmals in der Liga von Beginn an aufgebotene Maximilian Entrup fand schon in der 8. Minute per Kopf die erste gute Möglichkeit vor. Bei der Austria stand indes Marco Stark bei seinem Startelf-Debüt unfreiwillig oft im Mittelpunkt. Eine Abwehraktion des Innenverteidigers fiel Daniel Schütz vor die Beine, der allerdings zu zentral auf Osman Hadzikic im Austria-Tor abschloss (33.).