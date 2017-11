Tausende arbeiten in Wien als Ehrenamtliche

"Man muss nur ein wenig Geduld haben, dann kommt schon das Richtige", sagt Andrea Reiter, als wir sie in der Küche der Wiener Tafel treffen. Hier kocht die Verlagsmitarbeiterin mit Flüchtlingen einmal pro Woche Gerichte aus unterschiedlichen Ländern. Der Fokus liegt dabei auf der Kommunikation - das, was die Flüchtlinge im Sprachkurs lernen, sollen sie im Alltag üben.

Sinnvolles für die Allgemeinheit tun

Andrea Reiter ist eine von unzähligen Wienern, die einen Teil ihrer Zeit spenden, um ehrenamtlich tätig zu sein. Die Beweggründe sind vielfältig, und dennoch eint die Freiwilligen etwas: ihre positive Lebenseinstellung - und der Gedanke, etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit zu tun. Reiter: "Ich bin gesund, habe einen Job und ein Dach überm Kopf, in meiner Heimat herrscht kein Krieg und Schicksalsschläge blieben mir und meiner Familie weitestgehend erspart. Ich bin also wirklich auf die Butterseite des Lebens gefallen und wollte etwas von diesem Glück zurückgeben."

Das tut sie - gemeinsam mit mehreren Tausend anderen Freiwilligen, die dafür sorgen, dass die Menschen in Wien ein bisschen näher zusammenrücken. Die Bereiche, in denen man sich engagieren kann, sind vielfältig (siehe unten).

Gelebte Solidarität hat viele Gesichter

Oft ist es Zufall, wohin es einen verschlägt. Wie bei Brigitte Vecera, die sich im TierQuartier Wien um Ratten, Mäuse und Co. kümmert. Ein Zeitungsbericht hat sie auf die Idee gebracht. "Ich gehörte damals zu jenen Endfünfzigern, die aufgrund der Wirtschaftslage ihren Job verloren haben", erzählt sie. "Aber ich wollte nicht zu Hause sitzen, sondern etwas Sinnvolles tun."

Auch Stefan Jirges erwartet keine Gegenleistung, wenn er seine Zeit im Seniorenwohnheim in der Armbrustergasse in Döbling verbringt. Als "gute Seele" schenkt er den Bewohnern ein bisschen Abwechslung. Mal werden "alte Hadern" gesungen, mal wird Kaffee getrunken, oft einfach nur getratscht. Trotz Schlaganfall, Herzinfarkt und Bandscheibenvorfällen kommt Nichtstun für ihn einfach nicht infrage. Warum er hilft? "Es macht mir riesigen Spaß. Und es kommt so viel zurück. Wenn ich die strahlenden Gesichter sehe, macht mich das glücklich."