Pfefferspray in Klasse versprüht - zwei Verletzte

Weil er keine Lust mehr auf den Unterricht hatte, hat ein 15-jähriger Schüler am Mittwoch in einer Klasse an einer Neuen Mittelschule in Villach Pfefferspray versprüht. Laut Polizei musste die Klasse daraufhin evakuiert werden. Insgesamt 16 Jugendliche kamen mit dem Reizgas in Kontakt, ein Notarzt und Rettungssanitäter versorgten die Schüler an Ort und Stelle.