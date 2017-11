„Können nun alle Ziele in den USA angreifen“

USA und Japan warnen Nordkorea

US-Präsident Donald Trump und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe warnten die nordkoreanische Führung, durch die fortgesetzten Raketentests die eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Nach einem Telefonat veröffentlichten die beiden Politiker am Mittwoch eine gemeinsame Erklärung, in der es heißt: "Die Provokationen des nordkoreanischen Regimes untergraben seine eigene Sicherheit und treiben seine Isolation in der internationalen Gemeinschaft voran."

Südkorea: "Situation könnte außer Kontrolle geraten"

Trump telefonierte auch mit Südkoreas Präsident Moon Jae In. Moon warnte eindringlich vor einer weiteren Eskalation durch Nordkorea oder die USA: "Die Situation könnte außer Kontrolle geraten. Wir müssen das Szenario vermeiden, in dem der Norden die Lage falsch einschätzt und uns mit Atomwaffen bedroht oder in dem die USA einen Präventivschlag erwägen." Südkoreas Militär hatte kurz nach dem nordkoreanischen Raketenstart mit einer Raketenübung, an der das Heer sowie die Luftwaffe und die Marine beteiligt waren, reagiert.

Video: Südkorea reagiert mit Raketenübung