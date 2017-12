Rock-Legende U2 auf der Suche nach Relevanz

Es war ein merkwürdiger Moment, als U2 vor kurzem bei den MTV Europe Music Awards in London mit dem "Global Icon Award" geehrt wurden. Das Publikum in der Wembley Arena applaudierte nur verhalten. Nach rund 40 Jahren im Musikgeschäft wirkten U2 zwischen angesagten Künstlern wie Shawn Mendes oder Stormzy fehl am Platz.

Am Rande der Irrelevanz

Schon vor Jahren hatte Sänger Bono im Interview mit dem Musikmagazin "NME" erklärt, seine Band befinde sich musikalisch "am Rande der Irrelevanz". Und auf ihrer jüngsten Tournee stellten U2 lieber ihr altes Erfolgsalbum "The Joshua Tree" von 1987 in den Vordergrund. Mit ihrem neuen Album "Songs Of Experience" müssen die Iren nun zeigen, dass sie nicht nur von der erfolgreichen Vergangenheit zehren.

Das 14. Studioalbum von U2 beginnt zutiefst melancholisch. "This Is No Time To Be Alive" singt Bono fast zerbrechlich im Opener "Love Is All We Have Left". Ist es der Frust über die öffentliche Schelte nach den Enthüllungen der Paradise Papers, in denen sein Name in Zusammenhang mit Steuervermeidung auftaucht? Heuchlerei wurde dem Frontmann vorgeworfen, der sich gern als Weltverbesserer inszeniert. Oder bezieht er sich auf seinen schweren Fahrradunfall vor ein paar Jahren? Oder den Shitstorm zum letzten Album "Songs Of Innocence", das iTunes-Nutzern ungefragt auf ihr Gerät geladen, also quasi aufgezwungen wurde und dann - kaum überraschend - auch kommerziell enttäuschte? Es waren jedenfalls turbulente Jahre für Bono und U2.

Sanfte Instrumentierung

Worauf auch immer sich der Sänger bezieht, "Songs Of Experience" ist für ihn eine sehr persönliche Angelegenheit. Das machte die Band bereits im Vorfeld der Veröffentlichung in Interviews deutlich. Die Songs seien wie Briefe von Bono an die Menschen, die dem U2-Frontmann am nächsten stehen. Passend dazu hört man bei "Love Is All We Have Left" zunächst kein Schlagzeug und keine Gitarre, nur dezente Streicher, Bass und Synthesizer begleiten Bonos Gesang. Ein schöner Auftakt - trotz des überflüssigen Auto-Tune-Effekts über seiner Stimme, den man sonst bei Künstlern wie Rihanna oder Kanye West hört.