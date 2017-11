Rot-Weiß-Grau! Das ist Österreichs Olympia-Look

Noch ein bisschen an seiner Form arbeiten will der nordische Kombinierer Mario Seidl: Nach drei Wochen in Finnland sei er sehr zufrieden mit den Leistungen auf der Schanze. Beim Laufen würden ihm aber die letzten zwei, drei Prozent fehlen, damit er im Rennen beim letzten Anstieg um einen Stockerlplatz mitlaufen kann. "Es schaut gut aus. Der sportlich-legere Look gefällt mir gut", freute sich Snowboarder Andreas Prommegger über die neue Olympia-Bekleidung.

Die offizielle Einkleidung des Olympic Teams Austria wird in den beiden Tagen nach der endgültigen Nominierung des Olympia-Kaders am 22. Jänner in Wien stattfinden. Für Fans gibt es übrigens ab sofort die Möglichkeit, die Kollektion im Handel zu kaufen.