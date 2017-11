Vertrag verlängert: Dijsselbloem bleibt Euro-Chef

Der derzeitige Eurogruppenchef, der frühere niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem, soll für ein weiteres halbes Jahr in diesem Amt verlängert werden. Grund dafür sei die schwierige Regierungsbildung in Deutschland, erfuhr die APA am Montag aus Kreisen der Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel. Dies würde bedeuten, dass sich Hans Jörg Schelling (ÖVP) derzeit nicht als möglicher Nachfolger Dijsselbloems bewerben kann. Österreichs Finanzminister wurde von der EVP bekanntlich für diesen Posten ins Spiel gebracht.