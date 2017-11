Schelling winkt Topposten auf EU-Ebene

Kern unterstützt Schellings Kandidatur

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) unterstützt Schelling bei dessen Kandidatur für den Posten des Eurogruppen-Chef. "Wenn Österreich die Chance bekommt, so eine wichtige Stelle zu übernehmen, werde ich mich dafür einsetzen", wird Kern am Donnerstagabend in einer Vorab-Meldung der "Tiroler Tageszeitung" zitiert. Kern räumte gegenüber der Zeitung zwar ein, dass Schellings fiskalpolitische Konzepte weit von denen entfernt seien, für die etwa der portugiesische Ressortchef Maria Centeno stehe, doch wenn Schelling die Chance auf den Vorsitz hat, "dann würde ich mich dafür verwenden, dass er es wird", so Kern.