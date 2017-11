Hauser/Eder siegen in Mixed-Staffel von Östersund

Lisa Theresa Hauser und Simon Eder haben ihre Stärke in der Single-Mixed-Staffel des Biathlon-Weltcups einmal mehr unter Beweis gestellt! Die Tirolerin und der Salzburger gewannen am Sonntag zum Saisonauftakt in Östersund diesen nicht-olympischen Bewerb, nachdem sie auch schon im März in Kontiolahti triumphiert hatten und vor einem Jahr in Schweden Zweite geworden waren.