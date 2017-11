Wetteralarm: Frost und Schnee sogar in Wien

Verbreitet überwiegen am Donnerstag die Wolken, immer wieder muss mit Niederschlägen gerechnet werden. Dabei liegt die Schneefallgrenze nur noch zwischen 500 Metern und tiefen Lagen. Teils länger anhaltenden Schneefall gibt es in den Nordstaulagen der Alpen, nur geringe Mengen fallen voraussichtlich an der Alpensüdseite. Stärkere Auflockerungen gibt es nur wenige, am ehesten kommt die Sonne am Nachmittag noch kurz durch. Der Wind weht mäßig, im Osten auch lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühwerte umspannen minus fünf bis plus zwei Grad, im Tagesverlauf sind dann null bis fünf Grad möglich.