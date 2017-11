Liebesfahrt endet für Lenker mit Totalschaden

Ein Oberösterreicher hat in der Nacht auf Sonntag in Enns im Bezirk Linz-Land - ohne Führerschein und alkoholisiert - das Auto eines Bekannten gegen eine Wand gesetzt. Der 20-Jährige war zuvor in der Wohnung eines Freundes gewesen. Als er ungestört mit seiner Freundin sein wollte, suchte er sich als "lauschiges Plätzchen" das Auto seines Freundes aus.