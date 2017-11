Listengründer Pilz „auf Urlaub, er kommt wieder“

Schon in den nächsten Tagen muss entschieden werden, ob die Liste Pilz bei der Landtagswahl in Niederösterreich antritt. Schließlich müsste sie dort bis 22. Dezember 50 Unterschriften in jedem der 20 Wahlkreise sammeln - eine, wie Kolba meinte, hohe Hürde für eine neue Gruppierung.

Der Klubchef - der auf einem Niederösterreich-Mandat sitzt - wird jedenfalls nicht in seinem Heimatbundesland antreten. Er bleibe im Nationalrat und will sich dort für Verbraucherrechte einsetzen. Wie lange er Klubobmann bleibt, hänge davon ab, wie er das mit seiner schmerzhaften Nervenerkrankung - er leidet an Polyneuropathie - aushalte, sagte Kolba, der nach Peter Pilz' Abgang einsprang.