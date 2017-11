„Gini“ rettet Pensionisten vor Brand am Bauernhof

Ein bellender Hund hat einem schlafendem Pensionisten-Ehepaar in der Nacht auf Freitag in Kematen an der Krems im oberösterreichischen Bezirk Linz-Land offensichtlich das Leben gerettet. In dem Bauernhaus war Feuer ausgebrochen, der Hund schlug an, worauf der 85-Jährige und seine 71-jährige Frau wach wurden und sich in Sicherheit bringen konnten, teilte die Polizei mit.