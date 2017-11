Smarte Städte und grüne Technik

"Made in Austria" für Australien - unter diesem Motto wird die Delegation in Sydney bei Gesprächen mit potenziellen Partnern Chancen ausloten. Der Markt boomt. Die rot-weiß-roten Warenausfuhren nach "Down Under" haben von 303 Millionen im Jahr 2000 auf zuletzt über eine Milliarde Euro zugenommen. Einige Kärntner Betriebe machen bereits Geschäfte am anderen Ende der Welt.

"Wir haben nach Australien verkauft. Jetzt suchen wir einen Vertriebspartner", erklärt Alexander Glaunach. Sein Klagenfurter Unternehmen exportiert Industrieschalldämpfer in gut 90 Länder. Eine der Anlagen sorgt bei einer australischen Pipeline bereits seit Jahren für Ruhe. Auch ein Kärntner Kesselsystem-Hersteller für Biomasseanlagen will neue Möglichkeiten im Bereich der Umwelttechnik in Australien erkunden. Insgesamt sind zehn Unternehmen aus Kärnten und der Steiermark bei der Mission mit an Bord.

Bevor es für die Delegation nach Sydney geht, stehen Innovationen, Smart City-Anwendungen und Trendscouting in Singapur, einer der wohl innovativsten Städte der Welt, auf dem Programm. Der Stadtstaat gilt auch als Musterbeispiel für die Förderung der Gründerszene und der Zusammenarbeit zwischen Ausbildung, Forschung und Industrie.

Thomas Leitner, Kärntner Krone