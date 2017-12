Für die Promis war es ein turbulentes Liebesjahr

Eine Ehe ohne jegliche Skandale führten auch Chris Pratt und Anna Faris. Im Sommer dieses Jahres gaben sie nach acht gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. "Wir sind so traurig, dass wir verkünden müssen, dass wir uns offiziell scheiden lassen", heißt es in dem gemeinsamen Statement des "Guardians of the Galaxy"-Feschaks und der "Scary Movie"-Blondine. "Wir haben uns lange sehr bemüht und sind jetzt sehr enttäuscht." Rund zwei Monate nach dem Ehe-Aus war die 40-Jährige offenbar schon wieder frisch verliebt: Mit Kameramann Michael Barrett zeigte sie sich Ende Oktober im Liebesurlaub in Venedig.