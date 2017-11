Simbabwe: Mugabe wird Straffreiheit garantiert

Parteisprecher Simon Khaya Moyo verwies gegenüber der Deutschen Presse-Agentur auch auf Verdienste, die die Partei Mugabe zugute halte: "Er trug in den letzten 37 Jahren wesentlich zur Entwicklung des Landes bei." Dem früheren simbabwischen Präsidenten wurde Insidern zufolge Straffreiheit und persönlicher Schutz zugesichert. Dies sei Teil der Vereinbarung über Mugabes Rücktritt, verlautete am Donnerstag aus mit den Verhandlungen vertrauten Kreisen. In Regierungskreisen hieß es, Mugabe wolle in Simbabwe sterben und habe nicht die Absicht ins Exil zu gehen.

Simbabwes Abstieg: Von der Kornkammer zum Armenhaus

Mugabe hatte seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1980 in Simbabwe geherrscht, zunächst als Premierminister und seit 1987 als Präsident. Seine politische Führung wurde über die Jahre zunehmend autoritärer. Unter seiner Führung wurde aus der wohlhabenden Kornkammer der Region ein Armenhaus.