Simbabwe: Mugabe nach Militärputsch zurückgetreten

Auch der Präsident des Nachbarlandes Botswana, Ian Khama, hatte Mugabe in einem offenen Brief zum Rücktritt aufgefordert. "Die Menschen in Simbabwe waren in der Folge schlechter Regierungsführung lange Jahre unermesslichem Leid ausgesetzt", erklärte Khama. Unter Mugabes Führung ist die einstige Kornkammer des südlichen Afrikas ein verarmtes Land geworden. Khamas Brief wurde vor einem Gipfeltreffen der Staatengemeinschaft des südlichen Afrikas (SADC) in Angola zur Krise in Simbabwe veröffentlicht. Erwartet wurden unter anderem die Präsidenten Angolas, Südafrikas und Tansanias.