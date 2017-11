Polizei stürmt australisches Flüchtlingslager

In dem Lager in Manus sind die Lebensbedingungen allerdings nicht weniger prekär. Die Strom- und Wasserversorgung wurden nach der offiziellen Schließung abgestellt, auch Lebensmittel gelangen nur in geringem Maße in das Camp. In Manus leben Flüchtlinge, die bei dem Versuch abgefangen wurden, nach Australien zu gelangen. Amnesty International warnte die Polizei in Papua-Neuguinea vor dem Risiko "ernsthafter Verletzungen, wenn die Behörden Gewalt anwenden". Die Menschenrechtsorganisation rief dazu auf, die Lagerinsassen nach Australien zu bringen.