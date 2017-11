Schlag gegen die Auto-Mafia

36 Kfz-Diebstähle in Tiefgaragen von Wohnsiedlungen in der Ostregion werden allein jenen vier Tätern zugeschrieben, die der Polizei als erste ins Netz gegangen sind. Bevor ihre Serie an Coups im Mai begonnen hatte, war die Bande in ein Versicherungsbüro in Wien-Landstraße eingebrochen. Sie erbeutete 1500 Blanko-Zulassungsscheine, die später für die gestohlenen Fahrzeuge verwendet wurden.

Nach der Festnahme des Quartetts setzte die SOKO Kfz von Eisenstadt aus die Ermittlung akribisch fort. Mithilfe unter anderem von Fahndern der Polizeiinspektion Nickelsdorf konnten nun weitere zwei Komplizen der Bande aus dem Verkehr gezogen werden. Das Duo hatte die in Ostösterreich gestohlenen Wagen - es handelte sich um die Typen Mazda CX5, BMW X5, Toyota RAV4 sowie Ford-Modelle - über Ungarn in die serbische Hauptstadt Belgrad gebracht. Die Verdächtigen wurden observiert. Im Zuge eines Coups in der Arnoldgasse in Wien-Floridsdorf wurden Miroslav I. (58), von Beruf Buslenker, und Milos M. (42) gefasst. I. gestand elf Kfz-Diebstähle.

"Der Erfolg gelang dank der Wiener Einsatzabteilung EGS und der guten Zusammenarbeit der Polizei über Grenzen hinweg", unterstreicht Andreas Köck, stellvertretender Leiter der SOKO Kfz gegenüber "Krone".

Karl Grammer & Christian Schulter, Kronen Zeitung