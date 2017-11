Einbrecher stahlen aus Pkw teures Laser-Messgerät

Werkzeug und Vermessungsgeräte ließen die Unbekannten bei Coups in Hainburg und Prellenkirchen in der Region Bruck an der Leitha. Während Polizisten dort noch fieberhaft ermittelt haben, der nächste Alarmruf: In der Stadt Melk stahlen Kriminelle ein Laser-Meßgerät aus einem Wagen. Den Tätern wurde diese Straftat aber anscheinend nicht all zu schwer gemacht: Der Wagen dürfte nämlich nicht abgesperrt gewesen sein.

Ebenfalls ermittelt wird nach einem Einbruch in Göpfritz an der Wild im Waldviertel. Unbekannte kletterten dort über eine Mauer, schlichen in ein Geschäft und nahmen dort aus dem Tresor Bargeld und wertvolle Silbermünzen mit.

Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung