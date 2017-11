Lebenslange Haft für den „Schlächter vom Balkan“

Bosnien wegen Mladic tief gespalten

In Bosnien sind die Meinungen unterdessen tief gespalten. Vor allem die Bürger der Republika Srpska seien der Ansicht, dass die Urteile in Den Haag seit Langem nichts mehr bedeuten würden, betitelte die bosnische Tageszeitung "Oslobodjenje" am Mittwoch einen ihrer Berichte zu Mladics Urteil. Dieses werde nichts verändern. "Jemand wird sich einige Tage freuen, ein anderer wird trauern", wurde einer der befragten Einwohner Sarajevos von der Zeitung zitiert. In seinem Geburtsort bei Kalinovik wird Mladic weiterhin hoch geschätzt. Der Ex-Militärchef werde mit "goldenen Buchstaben" in die Geschichte eingehen, ist ein Neffe von Mladic laut Medienberichten vom Mittwoch überzeugt.