Jung-Bullen nach 2:0 gegen Sparta Prag im Play-off

Der Nachwuchs von Red Bull Salzburg hat souverän den Einzug ins Play-off der UEFA-Youth-League geschafft. Der Titelverteidiger gewann am Dienstag das Rückspiel der zweiten Runde gegen Sparta Prag in Grödig mit 2:0 und behielt nach dem Auswärts-4:2 deutlich mit 6:2 die Oberhand. Das Play-off, quasi das Sechzehntelfinale, wird am 11. Dezember ausgelost und am 6./7. Februar gespielt.