Die Einbrecher haben nun wieder Hochsaison

Sie kommen von weit her und holen sich bei uns "Geschenke": Die Rede ist von den Dämmerungseinbrechern, die seit Monatsbeginn wieder besonders aktiv sind. Das gilt auch für die Exekutive, Polizeistreifen sind in den Siedlungsgebieten in den Dämmerstunden stärker präsent als sonst.



Fenster klirren, Türen werden ausgehebelt

Dennoch klirren Fenster, werden Zylinder abgedreht und Türen aufgebrochen - was nicht nur den Hausbesitzern, sondern auch den Versicherern die Tränen in die Augen treibt. Besonders beliebt ist heuer das Kremstal. Die Polizei vermutet, dass sich hier sogar eine Bande richtiggehend festgesetzt hat. So gab es am Sonntag in Windischgarsten einen Einbruch, am Montag zwischen 17 und 18 Uhr stieg ein Täter in ein Einfamilienhaus in Kirchdorf an der Krems ein, stahl teuren Schmuck, ließ aber andere Wertsachen wie Laptop und Smartphone liegen. Der Gauner wurde von der heimkommenden Besitzerin überrascht, floh durch die aufgebrochene Terrassentür.



Einbrecher drohte mit Schraubenzieher

Um 20.45 Uhr überraschte auch in Frankenmarkt ein Hausbesitzer (50) im Vorhaus einen Einbrecher, der sofort den Schraubenzieher hochriss. Der Geschädigte trat den Rückzug an, der Verbrecher entkam.

1262 Anzeigen im Vorjahr

Laut LKA OÖ sind pro "Saison" zwischen sieben und acht solcher "Partien" in OÖ zugange. Im Vorjahr gab’s bei uns 1262 Anzeigen.



Christoph Gantner, Kronen Zeitung