EU-Arzneimittelagentur geht an Amsterdam

Da Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) verhindert war, nahm für Österreich Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) an der geheimen, jeweils bis zu drei Wahlgängen bestehenden Abstimmung der Vertreter der 27 EU-Staaten ohne Großbritannien teil. EU-Diplomaten erklärten, Amsterdam habe bei der EMA nach einem Unentschieden gegen Mailand in dritter Runde durch Losentscheid gewonnen. Wien war schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Für die EMA, mit rund 900 Beschäftigten eine der größten Agenturen der Union, waren 19 Bewerbungen vorgelegen, drei davon wurden allerdings kurz vor der Abstimmung zurückgezogen. Aufgabe der EMA mit bisherigem Sitz in London ist der Schutz der Gesundheit von Menschen und Tieren durch Bewertung und Überwachung von Medikamenten.

Für die EBA mit knapp 200 Beschäftigten hatte es acht Bewerbungen gegeben. Die derzeit ebenfalls noch in London ansässige EBA ist auf die Kontrolle des europäischen Bankensystems spezialisiert und verantwortlich für den Erhalt der Finanzstabilität in der EU und die Sicherung der Integrität, Effizienz und Funktionsfähigkeit des Bankensektors.