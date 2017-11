15-Jähriger von Zug erfasst und schwer verletzt

Bei einem Fest in Kematen dürfte der Bursche offensichtlich ein paar Mal etwas zu tief ins Glas geschaut haben. So tief, dass ihn plötzlich sogar die Übelkeit plagte. Aus diesem Grund setzte sich der stark alkoholisierte 15-Jährige kurz nach 23 Uhr in Inzing auf die Bahnsteigkante und ließ seine Beine Richtung Schienen baumeln. Dabei hat er offenbar leider nicht bedacht, dass er sich mit seiner Aktion wirklich in Lebensgefahr begibt.

Jugendlicher mit offenem Schienbeinbruch in Klinik

Und schon passierte das folgenschwere Unglück: Ein Personenzug der ÖBB brauste heran. Der Lokführer bemerkte den am Bahnsteig sitzenden Jugendlichen zwar und versuchte noch in allerletzter Sekunde eine Notbremsung, allerdings zu spät. Der Zug erfasste die Beine des jungen Einheimischen. "Er erlitt unter anderem einen offenen Schienbeinbruch und musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden", heißt es von Seiten der Polizei zum Unglück.

Gegen 23 Uhr alleine am Bahnhof Inzing unterwegs

"Er hatte Riesenglück, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist", so die Exekutive. Zum Unfallzeitpunkt war der 15-Jährige übrigens alleine am Bahnsteig - außer dem Lokführer, der die Notbremsung einleitete, gab es keine Zeugen. Was der junge Mann nach dem Fest in Kematen eigentlich beim Bahnhof in Inzing machte, ist unklar.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung