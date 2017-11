Manfred Tisal schickt „EU-Bauern“ in die Pension

Tisal trat nach der erzwungenen "Sendepause" seiner "Kuhmentare" bei mehreren FPÖ-Veranstaltungen auf. FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache wußte die Aufregug um das Asylanten-Posting des Villachers gut für sich zu nutzen: Er lud Tisal zum diesjährigen "Fest im Rathaus" in Wien ein.

Tritt Tisal 2018 für FPÖ bei Kärntner Landtagswahl an?

Die FPÖ könnte auch Mitgrund für die Pensionierung des "EU-Bauern" sein: So berichtete etwa der "Kurier" in der Vorwoche, dass die FPÖ offensiv um Tisals Dienste werbe und ihm nach der Landtagswahl am 4. März 2018 in Kärnten eine politische Funktion angeboten habe. "Es ist der ausdrückliche Wunsch von Parteichef Heinz-Christian Strache, dass Tisal zu uns kommt. Es hat bereits einige interessante Gespräche gegeben. Im Dezember wird unser Team für die Landtagswahl erstellt", erklärte Kärntens FPÖ-Vorsitzender Gernot Darmann gegenüber dem Blatt.