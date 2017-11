Fast 180.000 Drogenlenker machen Straßen unsicher

Männliche Drogenkonsumenten unter 40 am öftesten am Steuer

"Besonders verbreitet ist das Fahren unter Suchtgifteinfluss bei Männern unter 40. Das hat eine IFES-Befragung in unserem Auftrag ergeben", so Kuratoriums-Chef Othmar Thann. Die Statistik des Innenministeriums zeigt ein ähnliches Bild. Demnach gab es im Vorjahr knapp 1500 Anzeigen.

Mark Perry, Kronen Zeitung