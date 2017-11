Vermisste 16-Jährige aus Wiener Bordell befreit

"Die 16-Jährige wurde seit September in Ungarn vermisst", sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Noch in ihrem Heimatland soll sie sich den gefälschten Ausweis, auf dem sie volljährig war, besorgt haben. "Sie ist dann freiwillig nach Wien gekommen und hat freiwillig im Bordell zu arbeiten begonnen", berichtete Steirer.

Am Mittwoch kontaktierte die 16-Jährige dann jedoch ihre Eltern, gab am Telefon an, in einem Bordell festgehalten zu werden und unbedingt nach Hause zu wollen - dies werde ihr aber nicht erlaubt, erklärte der Teenager.