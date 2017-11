Linzer Juwelierräuber am Flughafen Malmö gefasst

Vor den Augen zahlreicher Passanten sprang das Quartett mit seiner Beute ins Fluchtauto, das in Wels gestohlen worden war. Die Ganoven rasten in die nur 300 Meter entfernt gelegene Garage des Hotels Kolping, wo sie offenbar das Fahrzeug wechselten. Der Fluchtwagen wurde erst am darauffolgenden Tag sichergestellt.

DNA-Spuren brachten Ermittler auf die Spur

"Krone"-Recherchen zufolge dürften zurückgelassene DNA-Profile die LKA-Ermittler auf die Spur des nun in Schweden festgenommenen Verdächtigen gebracht haben. Die internationale Fahndung, gepaart mit der Hartnäckigkeit der Kriminalisten, führte zu dem Ermittlungserfolg: Am 20. Oktober wurde der 37-jährige Serbe in Malmö gefasst. "Wir können die Festnahme bestätigen, der Mann sitzt bereits in der Justizanstalt Linz und ist geständig", sagt LKA-Chef Gottfried Mitterlehner.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung