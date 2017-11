Filialleiter bei Banküberfall niedergeschlagen

Bewaffneter Banküberfall am Donnerstagmorgen in der Kärntner Gemeinde Schiefling: Zwei Unbekannte passten den Filialleiter des Geldinstituts am Hintereingang ab, als dieser die Bank aufsperren wollte. Unter Androhung von Waffengewalt gelangte das Duo in den Tresor. Es flüchtete mit Beute zu Fuß, eine Alarmfahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.