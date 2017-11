Bub (4) erlitt bei Zusammenstoß Schädelbasisbruch

Zu dem Vorfall mit tragischem Ende kam es nach Angaben der Polizei bereits am 2. November, er wurde jedoch erst jetzt bekannt. Der Bub war am Nachmittag gegen 15 Uhr mit seiner 31-jährigen Mutter in einem Sportgeschäft im Messepark, in dem sich auch eine Laufbahn befindet. Zum selben Zeitpunkt veranstalteten zwei Jugendliche im Alter von zwölf und 14 Jahren ebendort einen Wettlauf.