FPÖler wird Mandat als Bundesrat nicht antreten

"Ich möchte mich nicht für eine Kampagne gegen die FPÖ instrumentalisieren lassen", führte Bors weiter aus. "Dennoch werde ich mich weiter mit aller Kraft für die Belange, Sorgen und Nöte der Tullner und meiner niederösterreichischen Landsleute als FPÖ-Bezirksparteiobmann einsetzen."

Bors hätte in der Landtagssitzung am Donnerstag in den Bundesrat gewählt werden sollen. Im Vorfeld herrschte Aufregung darüber, dass der 28-Jährige vor drei Jahren durch ein von den "Bezirksblättern" veröffentlichtes Foto aufgefallen war, auf dem er - zu Silvester 2006/2007 - in Hitlergruß-Pose zu sehen war.