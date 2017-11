Suche nach Friedrich F. lässt Jagdflinten „rosten“

"Durch höhere Wildpopulation vermehrt Wildbisse und Schäden"

Die Suche der Polizeibeamten in den Wäldern - teils auch mit Suchhunden - führe zu einem Problem: "Beim Durchstreifen der Wälder wird das Wild natürlich aufschreckt und flüchtet in weiterer Folge", so der Bezirksjägermeister. Die Jagdpause bringt jedoch auch einen weiteren Umstand mit sich: "Es kommt durch die höhere Wildpopulation vermehrt zu Wildbissen und Schäden an Bäumen und Pflanzen", erklärte Schönbacher.