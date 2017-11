Schaub schießt Österreich bei Foda-Debüt zum Sieg!

Jawohl!!! Franco Foda hat ein erfolgreiches Debüt als ÖFB-Teamchef gefeiert! Im ersten Spiel unter der Regie des Deutschen besiegte Österreichs Nationalelf am Dienstag Uruguay vor nur 11.700 Zuschauern im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit 2:1 (1:1). Marcel Sabitzer brachte die ÖFB-Auswahl in der 5. Minute in Führung. PSG-Goalgetter Edinson Cavani erzielte fünf Minuten später in einer Partie, der der freundschaftliche Charakter anzumerken war, den Ausgleich für den WM-2018-Teilnehmer. Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Louis Schaub in der 87. Minute - der Rapidler traf damit im vierten Ländermatch in Folge.