„Plan A hat mehr Inhalt, als Wähler verdauen kann“

Sonstige Personalentscheidungen fielen noch nicht. Wer die Bundesgeschäftsstelle übernehmen wird, werde man entscheiden, sobald die neue Regierung stehe. Im Gespräch sind dem Vernehmen nach die bisherigen Minister Thomas Drozda und Pamela Rendi-Wagner. Man habe keinen Druck, weil Christoph Matznetter und Andrea Brunner die Aufgabe in der Zwischenzeit "zu unserer vollsten Zufriedenheit" erfüllen, so der Parteichef.

Wiener Duell Ludwig vs. Schieder?

Die notwendigen personellen Weichenstellungen in der Wiener SPÖ - Häupl hört ja Ende Jänner auf - waren offiziell kein Thema des Bundesparteipräsidiums. Informelle Gespräche gab es aber "selbstverständlich" schon, so Kern. Mehr verriet er nicht: "Das Wesen des informellen Gesprächs ist, dass es am besten im Diskreten aufgehoben ist." In Wien dürfte die Entscheidung, wer kandidiert, spätestens bis zum 24. November fallen. An diesem Tag finden die nächsten Wiener Gremiensitzungen statt. Derzeit wird kolportiert, dass neben dem Fixstarter, Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, auch der geschäftsführende Parlamentsklubchef Andreas Schieder ins Rennen gehen könnte.