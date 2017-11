Großbrand in Firma hielt Feuerwehren in Atem

Großeinsatz der Feuerwehren am Sonntagabend in Traun: Nachdem es in einem Firmengebäude zu brennen begonnen hatte, breiteten sich die Flammen rasch auf die gesamte Halle aus. Nach Angaben der Feuerwehr Traun kam es schließlich zur Durchzündung, das Gebäude stand schließlich in Vollbrand und war trotz aller Bemühungen der Helfer nicht mehr zu retten. Ein Feuerwehrmann zog sich bei dem Einsatz Verletzungen zu.