USA: Mutter heiratete zuerst Sohn, dann Tochter

In den USA sorgt derzeit ein Inzestfall für Aufregung. So soll Patricia Spann (44) im März 2016 ihre leibliche Tochter Misty (26) geheiratet haben. Jahre zuvor hatte Spann auch schon ihren damals 18-jährigen Sohn geheiratet. Zumindest mit ihrer Tochter hatte die Frau auch in einer inzestuösen Beziehung gelebt, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.