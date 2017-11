Wohnungsparty in Tirol lief völlig aus dem Ruder

Feste muss man bekanntlich feiern wie sie fallen - dieses Sprichwort nahmen am Freitag in Innsbruck 150 Partytiger nur allzu wörtlich. Die Feier fand in einem Haus in der Leopoldstraße statt und erstreckte sich über gleich vier Wohnungen. Und: Je länger der Abend, desto lauter die Gäste. Was - wenig überraschend - nicht zuletzt am Alkoholkonsum gelegen haben soll.