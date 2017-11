Traiskirchen ist NÖ-Landesnarrenhauptstadt 2018

In Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Samstag das Landesnarrenwecken über die Bühne gegangen, das den Beginn der Vorbereitungen auf den Fasching markiert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) krönte dabei laut Landespressedienst das neue Landesprinzenpaar Thomas I. und Claudia II. und überreichte an alle Faschingsgilden ein Fahnenband.