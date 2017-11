43-Jähriger sticht Freundin mit Messer nieder

Bluttat in der Steiermark am Freitagvormittag: Ein 43-jähriger Mann aus Premstätten südlich von Graz hat offenbar mit einem Messer auf seine Lebensgefährtin eingestochen und sie dabei schwer verletzt. Der Verdächtige wurde laut Landespolizeidirektion verhaftet. Das Opfer musste in das LKH Graz gebracht werden. Über ihren Gesundheitszustand und die Hintergründe war vorerst nichts bekannt.