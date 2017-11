Schock-Foto: Mob zündet Baby-Elefanten an

Es ist ein wahrlich schmerzhaft anzusehendes Foto, mit dem der westbengalische Fotograf Biplib Hazra den ersten Preis beim Fotowettbewerb der Sanctuary Nature Foundation gewonnen hat: Eine Elefantenkuh und ihr Kalb rennen um ihr Leben. An den Hinterbeinen des Jungtiers sind züngelnde Flammen zusehen, das Maul hat es vor Schreck weit aufgerissen. Bewohner eines Dorfes hatten die beiden Dickhäuter mit Feuerwerkskörpern und brennenden Teerklumpen beworfen. Das Teer an ihren Sohlen können die Tiere nicht gezielt löschen. Sie werden zumindest schwere Verbrennungen davontragen.

Fotograf Hazra erinnert sich noch genau, wie das Kalb bei seiner Flucht geschrien habe. Hazra sagte der Zeitung "Indian Express", die beiden Elefanten hätten den Angriff des Mobs zumindest überlebt. In Bankura, einem Distrikt von Westbengalen, sei diese Art von Angriffen zur Belustigung oder zur Vergrämung der Elefanten Routine - ebenso wie in vielen anderen Elefantengebieten in Indien, hieß es in der Begründung des Fotowettbewerbs der Sanctuary Nature Foundation für den ersten Preis.