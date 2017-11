International Gesuchter in Linz festgenommen

In Oberösterreich ist am Montag ein 43-jähriger Georgier von Cobra-Beamten festgenommen worden, nach dem wegen Mordes mit internationalen Haftbefehl gefahndet wurde. Er sitzt nun in Auslieferungshaft. Eine 2016 eingeleitete Zielfahndung hatte ergeben, dass dem Mann unter einem Aliasnamen ein aufenthaltsrechtlicher Titel in Österreich gewährt wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit.