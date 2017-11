Frau gefeuert, weil sie Trump Mittelfinger zeigte

Der Eklat mit dem erhobenen Mittelfinger hatte sich am vergangenen Samstag zugetragen. Der Präsident war gerade zu seinem Golfclub unterwegs, Briskman begegnete ihm auf ihrer Radtour. "Er fuhr vorbei, und das hat mich auf 180 gebracht", so die Demokratin, die in der Nähe des Golfplatzes, der unweit des Weißen Hauses gelegen ist, wohnt. "Ich hab gedacht: Der ist schon wieder auf dem verdammten Golfplatz", erklärt Briskman, wie sie sich zu der Geste hinreißen ließ.