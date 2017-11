Der Preis der Freiheit

Der ist ob seiner neuen Methoden umstritten, doch "Resi" beginnt im offenen Haus der Mesmers das erste Mal in ihrem Leben Freiheit zu spüren. Nach mehreren Behandlungen beginnt sie Bilder wahrzunehmen, muss jedoch mit Entsetzen und Schrecken feststellen, dass dabei ihre musikalische Virtuosität verloren geht. Morgen, Mittwoch (8.), ist um 19 Uhr die Premiere von Barbara Alberts Film im Das Kino, die Regisseurin ist anwesend. In "LICHT" spielen neben Maria Dragus in der Hauptrolle noch Devid Striesow und Stefanie "Buhlschaft" Reinsperger.

Hans Langwallner, Kronen Zeitung