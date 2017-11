Falsche Polizisten auf A1 als Betrüger entlarvt

Zwei falsche Polizisten sind am Samstag auf der Westautobahn (A1) bei Amstetten festgenommen worden. Seit mehreren Monaten soll das Duo "Amtshandlungen" in Nieder- und Oberösterreich durchgeführt haben. Die rumänischen Staatsbürger im Alter von 34 und 48 Jahren sollen Autofahrern dabei rund 64.000 Euro herausgelockt haben, so die Exekutive. Sie wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.