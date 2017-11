Diddy ändert seinen Namen in Brother Love

Diddy, P. Diddy, Sean John, Puff Daddy, Puffy, Swag - kaum jemand hatte schon so viele Pseudonyme wie Sean Combs. Der Spaß an neuen Namen scheint dem Rapper, Produzenten, Schauspieler und Modedesigner trotzdem noch nicht vergangen zu sein. "Ich habe entschieden, meinen Namen wieder zu ändern" twitterte Combs an seinem 48. Geburtstag am Samstag. "Mein neuer Name ist LOVE aka Brother Love".